Жамнов о победе над «Автомобилистом»: «Биттен довольно неплохо сыграл. Нужно время для адаптации, стараемся подсказывать»

Алексей Жамнов прокомментировал игру Уилла Биттена

«Спартак» отыгрался с 1:3 в третьем периоде и обыграл «Автомобилист» (4:3 Б) в матче Кубка мэра Москвы.

Форвард красно-белых Уилл Биттен сделал одну результативную передачу.

– Как оцените игру Биттена?

– Биттен неплохо сыграл. Ясно, что нужно время для адаптации, стараемся ему подсказывать.

Но для первой игры довольно неплохо, – сказал главный тренер «Спартака » Алексей Жамнов .