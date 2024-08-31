Жамнов о победе над «Автомобилистом»: «Биттен довольно неплохо сыграл. Нужно время для адаптации, стараемся подсказывать»
Алексей Жамнов прокомментировал игру Уилла Биттена
«Спартак» отыгрался с 1:3 в третьем периоде и обыграл «Автомобилист» (4:3 Б) в матче Кубка мэра Москвы.
Форвард красно-белых Уилл Биттен сделал одну результативную передачу.
– Как оцените игру Биттена?
– Биттен неплохо сыграл. Ясно, что нужно время для адаптации, стараемся ему подсказывать.
Но для первой игры довольно неплохо, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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