Жамнов о лидерстве «Спартака» на Западе: «У нас нет расслабленности, еще много моментов, над которыми предстоит работать»
Красно-белые одержали победу над нижегородским клубом и вышли на первое место в турнирной таблице Запада.
– У вас сегодня снова сменился стартовый вратарь. Значит ли это, что у вас будет не один ярко выраженный основной и бэкап, а два равноценных вратаря, которые поделят сезон пополам?
– Посмотрим. Не помню, на какой пресс-конференции задавали этот вопрос, поэтому еще раз говорю: у нас есть тренер вратарей, он смотрит, кто лучше готов функционально перед каждой игрой, поэтому посмотрим, как дальше будет.
– «Спартак» сегодня благодаря победе вышел в лидеры турнирной таблицы. Как вы считаете, не расслабит ли это игроков?
– У нас нет расслабленности, у нас есть еще очень много моментов, над которыми нам предстоит работать, поэтому не повлияет, – передает корреспондент Спортса’’ Юрий Безуглый слова главного тренера «Спартака».
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