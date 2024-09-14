Жамнов о лидерстве «Спартака» на Западе: «У нас нет расслабленности, еще много моментов, над которыми предстоит работать»

Алексей Жамнов высказался о победе «Спартака» над «Торпедо» (4:2).

Красно-белые одержали победу над нижегородским клубом и вышли на первое место в турнирной таблице Запада.

– У вас сегодня снова сменился стартовый вратарь. Значит ли это, что у вас будет не один ярко выраженный основной и бэкап, а два равноценных вратаря, которые поделят сезон пополам?

– Посмотрим. Не помню, на какой пресс-конференции задавали этот вопрос, поэтому еще раз говорю: у нас есть тренер вратарей, он смотрит, кто лучше готов функционально перед каждой игрой, поэтому посмотрим, как дальше будет.

– «Спартак» сегодня благодаря победе вышел в лидеры турнирной таблицы. Как вы считаете, не расслабит ли это игроков?

– У нас нет расслабленности, у нас есть еще очень много моментов, над которыми нам предстоит работать, поэтому не повлияет, – передает корреспондент Спортса’’ Юрий Безуглый слова главного тренера «Спартака ».