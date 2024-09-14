Леонтьев об 1:0 с «Локомотивом»: «Накал был жесткий, «Нефтехимик» здорово сыграл в меньшинстве, выдержал натиск. Приятно смотреть на таблицу, но это начало сезона»

Олег Леонтьев оценил победу «Нефтехимика» над «Локомотивом» (1:0).

Клуб из Нижнекамска после 5 матчей в Фонтеб Чемпионате КХЛ занимает первое место в таблице Востока.

– Отличный результат. Накал был жесткий. Очень серьезный соперник. Здорово сыграл наш вратарь. Первый гол в КХЛ забил Никита Хоружев, с чем я его поздравляю.

Болельщиков тоже с победой. Спасибо, что пришли поддержать нашу команду. Здорово сыграли в меньшинстве, забили хороший гол в большинстве. Выдержали натиск в конце игры. Всех с победой!

– Позади выездная серия, домашние игры подошли к концу. Можно сказать, что данный отрезок получился?

– Наверное, получилось. Приятно смотреть на таблицу. Но это начало сезона. Тяжелый выезд ожидается, серьезные соперники. Матч открытия будет в Челябинске. Мы планомерно готовимся к этому выезду, – сказал главный тренер «Нефтехимика ».