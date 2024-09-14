«Локомотив» впервые проиграл в сезоне КХЛ – «Нефтехимику». Ранее ярославцы одержали 4 победы подряд
«Локомотив» проиграл «Нефтехимику» (0:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Таким образом, команда под руководством Игоря Никитина потерпела первое поражение в сезоне КХЛ.
Ранее ярославский клуб выиграл 4 матча подряд – у «Куньлуня» (6:2), СКА (2:0), «Лады» (3:0) и «Металлурга» (3:2).
Никитин – 6-й тренер в истории КХЛ с 600+ матчами в лиге. Больше всех у Квартальнова – 887 игр, Знарок – 3-й, Назаров – 5-й
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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