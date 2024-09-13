Владимир Плющев: «У СКА кризис с расстановкой игроков и кризис психологии. Они чуть ли не в лидерах по трансферам, но команда не делается за две недели, а лидерам некомфортны их позиции»
Команда под руководством Романа Ротенберга выиграла только 1 матч из 4 в новом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Что думаете о поражении СКА со счетом 0:3 в матче с «Трактором»?
– Результат действительно неудовлетворительный, не радует ни руководителей, ни болельщиков. К сожалению, я самого матча не видел. Но, конечно, не забивая голы, выиграть встречи невозможно.
Видимо, у СКА есть определенный кризис – кризис с расстановкой игроков и кризис, наверное, игровой психологии. Потому что сказать, что так не хватает мастеров, которые умеют забивать и выигрывать матчи, нельзя. Тем более СКА чуть ли не в лидерах по трансферной кампании.
Но результаты матчей говорят о том, что команда не делается за две недели, а лидерам некомфортны те позиции, которые они занимают, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
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