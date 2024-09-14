  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Хоружев о хите на Вовченко: «Чистый силовой, со скамейки выглядел неприятно. В такие моменты не думаешь, что на льду твои соперники – здоровье важнее всего»
0

Хоружев о хите на Вовченко: «Чистый силовой, со скамейки выглядел неприятно. В такие моменты не думаешь, что на льду твои соперники – здоровье важнее всего»

Никита Хоружев поделился мнением о хите на Данииле Вовченко в предсезонной игре.

В третьем периоде матча «Металлурга» и «Нефтехимика» на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба.

Вовченко получил травму, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.

– Летом во время матча «Нефтехимика» с «Металлургом» Андрей Разин увел команду после силового Романа Абросимова на Данииле Вовченко. Как тот момент выглядел вашими глазами?

– Со скамейки момент выглядел неприятно. Силовой был чистый, но Вовченко упал и потерял сознание, поэтому я сразу стал жестикулировать медицинскому персоналу, чтобы они как можно быстрее оказали ему помощь.

В такие моменты ты не думаешь о том, что на льду твои соперники. Здоровье важнее всего.

– Расскажите о своей реакции на досрочное прекращение матча.

– Я удивился – все произошло очень быстро. В моей карьере это был первый матч, который завершился досрочно. Мы просто приняли это, как данность, пошли готовиться к следующей игре.

– На предсезонных турнирах стоит поддерживать тот же уровень силовой борьбы, что и в сезоне?

– У нас короткая предсезонка, за это время нужно максимально подготовить свой организм к началу чемпионата. Тренерский штаб всегда нам говорит, что нужно быть готовым к силовым приемам и настраиваться только на победу, не зависимо от статуса матча.

Как хоккеист будет играть в регулярке, если на предсезонке он катается расслабленным?

– Теперь «Металлург» для вас принципиальный соперник?

– Нет, это обычный рядовой соперник, в матче с которым нам нужно забирать два очка, – сказал нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
logoМеталлург Мг
logoНефтехимик
logoАндрей Разин
logoДаниил Вовченко
logoРоман Абросимов
logoЗдоровье
Никита Хоружев
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Морозов о скандале с Разиным в межсезонье: «Его не красят такие высказывания, лигу – тоже. Если увидим глобальные случаи, будем наказывать штрафами и дисквалификациями»
711 сентября, 15:13
«Не одобряю демарш Разина, это чисто пиар-акция. Он все еще не повзрослел. Задрал нос и решил изобразить из себя Анатолия Тарасова». Экс-директор «Трактора» о реакции тренера на травму
112 сентября, 20:15
Вовченко о силовом приеме Абросимова: «Он написал мне, извинился. Никаких проблем и претензий. Грязи в моменте не было»
12 сентября, 19:40
Вовченко о силовом приеме Абросимова: «Я был уже без сознания, когда прилетело. Проснулся в больнице в легком шоке. Состояние было такое, что хотелось выйти и доиграть матч»
112 сентября, 15:40
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Козлов об 1:6 от «Автомобилиста»: «Поражение не бьет по «Салавату» эмоционально, ребята взрослые, много ветеранов, проходили через это. Мы не должны играть так авантюрно»
146 минут назад
КХЛ. «Спартак» играет с «Торпедо», «Ак Барс» против «Металлурга», ЦСКА встречается с «Северсталью», «Автомобилист» разгромил «Салават».
149сегодня, 15:10Live
Никитин – 6-й тренер в истории КХЛ с 600+ матчами в лиге. Больше всех у Квартальнова – 887 игр, Знарок – 3-й, Назаров – 5-й
4сегодня, 15:00
Овечкин будет капитаном 16-й сезон подряд – 3-й результат в истории НХЛ. Лидирует Айзерман – 19 сезонов, Кросби – 2-й, Хара – 7-й, Ландескуг – 8-й
4сегодня, 14:43
«Салават» проиграл «Автомобилисту» – 1:6. Это первое поражение уфимцев в сезоне
27сегодня, 13:57
Билялов об НХЛ: «Должно быть предложение, чтобы сразу играть там, а не в АХЛ. Если повезет, зацеплю шанс»
5сегодня, 13:33
Ливо из «Салавата» продлил результативную серию до 10 матчей с учетом прошлого сезона. У канадца 14 (6+8) очков на отрезке
сегодня, 13:24Фото
Кожевников о Мичкове: «Надо отстать от него с громкими словами и ажиотажем, в СМИ уже развели разговоров. Посмотрим, как он себя проявит в НХЛ, пожелаем добра и удачи»
3сегодня, 12:24
Ковальчук о футбольной Медиалиге: «Пока планов участвовать нет, надо потренироваться. Быть футболистом – супер, современные игроки сильные»
2сегодня, 12:12
Пашков о лучших вратарях России: «Василевский – явление в хоккее. Великолепные данные, феноменальная гибкость – прямо гуттаперчевый. На 2-е место ставлю Шестеркина»
4сегодня, 11:56
Ко всем новостям
Последние новости
Дементьев о Знарке в «Филадельфии»: «Дай бог, чтобы работа была продуктивной и нужной клубу. Мы бы гордились нашим представителем в скаутских кругах НХЛ»
5 минут назад
Плющев о Знарке в «Филадельфии»: «Сможет подсказать Мичкову в каких-то моментах. Они русскоязычные, в чужой стране любая поддержка и позитив помогают»
33 минуты назад
Заварухин о 6:1 с «Салаватом»: «Нервный матч, «Автомобилист» сыграл целостно, было много борьбы. Хорошее начало, одно из лучших в сезоне»
59 минут назад
Таш Саркисян: «Хоккей – это скрепа. От КХЛ будет много и самого спорта, и документалистики, и юмора с развлечениями»
2сегодня, 15:00
Гаврилов о Колосове: «Если он не приедет в «Филадельфию», то второй шанс могут не дать. Остальные клубы побоятся его подписывать»
1сегодня, 14:21
Лехконен пропустит начало сезона из-за операции на плече. У форварда «Колорадо» 45 очков в 56 матчах прошлого сезона
2сегодня, 13:45
«Динамо» выложило ролик с Гусевым и Тюкавиным про матчи футбольного и хоккейного клубов на «ВТБ-Арене» 15 сентября. В нем форварды меняются телами
4сегодня, 13:02Видео
Крикунов о сокращении предсезонки в КХЛ: «В НХЛ за счет матчей набирают форму. У нас это опасно – проиграешь 3-4 игры и дадут тебе пенделя»
сегодня, 12:41
Билялов об уходе Шипачева, Кагарлицкого и Войнова из «Ак Барса»: «Полностью правду никто не узнает. Жалко терять таких игроков, у них огромное мастерство»
2сегодня, 11:40
Хоккеист «Торпедо» Конюшков хочет позвать Смолова на подкаст: «Он мне нравится как человек, как одевается, все его фишки. Но пока Федор не знает о моем существовании»
1сегодня, 11:26