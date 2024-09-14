Хоружев о хите на Вовченко: «Чистый силовой, со скамейки выглядел неприятно. В такие моменты не думаешь, что на льду твои соперники – здоровье важнее всего»
В третьем периоде матча «Металлурга» и «Нефтехимика» на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба.
Вовченко получил травму, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.
– Летом во время матча «Нефтехимика» с «Металлургом» Андрей Разин увел команду после силового Романа Абросимова на Данииле Вовченко. Как тот момент выглядел вашими глазами?
– Со скамейки момент выглядел неприятно. Силовой был чистый, но Вовченко упал и потерял сознание, поэтому я сразу стал жестикулировать медицинскому персоналу, чтобы они как можно быстрее оказали ему помощь.
В такие моменты ты не думаешь о том, что на льду твои соперники. Здоровье важнее всего.
– Расскажите о своей реакции на досрочное прекращение матча.
– Я удивился – все произошло очень быстро. В моей карьере это был первый матч, который завершился досрочно. Мы просто приняли это, как данность, пошли готовиться к следующей игре.
– На предсезонных турнирах стоит поддерживать тот же уровень силовой борьбы, что и в сезоне?
– У нас короткая предсезонка, за это время нужно максимально подготовить свой организм к началу чемпионата. Тренерский штаб всегда нам говорит, что нужно быть готовым к силовым приемам и настраиваться только на победу, не зависимо от статуса матча.
Как хоккеист будет играть в регулярке, если на предсезонке он катается расслабленным?
– Теперь «Металлург» для вас принципиальный соперник?
– Нет, это обычный рядовой соперник, в матче с которым нам нужно забирать два очка, – сказал нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев.
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