Хоружев о хите на Вовченко: «Чистый силовой, со скамейки выглядел неприятно. В такие моменты не думаешь, что на льду твои соперники – здоровье важнее всего»

Никита Хоружев поделился мнением о хите на Данииле Вовченко в предсезонной игре.

В третьем периоде матча «Металлурга » и «Нефтехимика» на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба.

Вовченко получил травму, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.

– Летом во время матча «Нефтехимика» с «Металлургом» Андрей Разин увел команду после силового Романа Абросимова на Данииле Вовченко. Как тот момент выглядел вашими глазами?

– Со скамейки момент выглядел неприятно. Силовой был чистый, но Вовченко упал и потерял сознание, поэтому я сразу стал жестикулировать медицинскому персоналу, чтобы они как можно быстрее оказали ему помощь.

В такие моменты ты не думаешь о том, что на льду твои соперники. Здоровье важнее всего.

– Расскажите о своей реакции на досрочное прекращение матча.

– Я удивился – все произошло очень быстро. В моей карьере это был первый матч, который завершился досрочно. Мы просто приняли это, как данность, пошли готовиться к следующей игре.

– На предсезонных турнирах стоит поддерживать тот же уровень силовой борьбы, что и в сезоне?

– У нас короткая предсезонка, за это время нужно максимально подготовить свой организм к началу чемпионата. Тренерский штаб всегда нам говорит, что нужно быть готовым к силовым приемам и настраиваться только на победу, не зависимо от статуса матча.

Как хоккеист будет играть в регулярке, если на предсезонке он катается расслабленным?

– Теперь «Металлург» для вас принципиальный соперник?

– Нет, это обычный рядовой соперник, в матче с которым нам нужно забирать два очка, – сказал нападающий «Нефтехимика » Никита Хоружев.