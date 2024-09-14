Козлов об 1:6 от «Автомобилиста»: «Поражение не бьет по «Салавату» эмоционально, ребята взрослые, много ветеранов, проходили через это. Мы не должны играть так авантюрно»

Виктор Козлов высказался о поражении «Салавата» от «Автомобилиста» (1:6).

– Думаю, эмоционально такое поражение по команде не бьет. Ребята все взрослые, много ветеранов, которые через это проходили. Да, мы не должны играть так авантюрно, в этом направлении мы должны стать лучше.

С точки зрения качества сегодня было далеко не то, что мы можем. Уверен, мы можем играть лучше. Если ты чуть‑чуть теряешь концентрацию с топовыми командами, они тут же тебя наказывают. А возвращаться в игру сил уже нет.

Во втором периоде у нас были моменты, шанс зацепиться, но Аликин (вратарь «Автомобилиста » – Спортс’‘) сыграл хорошо. В третьем решили рискнуть, из‑за этого стали совершать больше ошибок. Они заслужили сегодня…

Удача повернулась в другую сторону. Но у нас через два дня опять топовая команда, готовимся к ней. Что касается наших удалений, с некоторыми удалениями я не совсем согласен. Но это игра, у нас у всех есть свое видение. Хоккей – эмоциональный вид спорта.

– Показалось, что ваши лидеры сегодня выглядели тускло.

– Не соглашусь, лидеры сегодня сыграли хорошо.

– Не кажется ли вам, что команда эмоционально слишком «потратилась» в домашней серии?

– Эмоционально – возможно. У нас много ребят, которые получают практику. Неприятно играть, когда болельщики гонят свою команду вперед. Если ты возишься и не успеваешь выбросить шайбу из зоны, болельщики начинают кричать, и «Автомобилист» начинает давить дополнительно.

– Могут ли быть перестановки в составе по итогам поражения?

– Будут, но не как наказание, это будет поиск вариантов: мы можем усилиться, дать кому‑то отдохнуть, попытаться найти новые сочетания. Так что – да, перестановки могут быть, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов .

17 сентября уфимский клуб примет «Авангард», игра начнется в 17:00 по московскому времени.