Козлов об 1:6 от «Автомобилиста»: «Поражение не бьет по «Салавату» эмоционально, ребята взрослые, много ветеранов, проходили через это. Мы не должны играть так авантюрно»
– Думаю, эмоционально такое поражение по команде не бьет. Ребята все взрослые, много ветеранов, которые через это проходили. Да, мы не должны играть так авантюрно, в этом направлении мы должны стать лучше.
С точки зрения качества сегодня было далеко не то, что мы можем. Уверен, мы можем играть лучше. Если ты чуть‑чуть теряешь концентрацию с топовыми командами, они тут же тебя наказывают. А возвращаться в игру сил уже нет.
Во втором периоде у нас были моменты, шанс зацепиться, но Аликин (вратарь «Автомобилиста» – Спортс’‘) сыграл хорошо. В третьем решили рискнуть, из‑за этого стали совершать больше ошибок. Они заслужили сегодня…
Удача повернулась в другую сторону. Но у нас через два дня опять топовая команда, готовимся к ней. Что касается наших удалений, с некоторыми удалениями я не совсем согласен. Но это игра, у нас у всех есть свое видение. Хоккей – эмоциональный вид спорта.
– Показалось, что ваши лидеры сегодня выглядели тускло.
– Не соглашусь, лидеры сегодня сыграли хорошо.
– Не кажется ли вам, что команда эмоционально слишком «потратилась» в домашней серии?
– Эмоционально – возможно. У нас много ребят, которые получают практику. Неприятно играть, когда болельщики гонят свою команду вперед. Если ты возишься и не успеваешь выбросить шайбу из зоны, болельщики начинают кричать, и «Автомобилист» начинает давить дополнительно.
– Могут ли быть перестановки в составе по итогам поражения?
– Будут, но не как наказание, это будет поиск вариантов: мы можем усилиться, дать кому‑то отдохнуть, попытаться найти новые сочетания. Так что – да, перестановки могут быть, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
17 сентября уфимский клуб примет «Авангард», игра начнется в 17:00 по московскому времени.
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