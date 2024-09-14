Заварухин о 6:1 с «Салаватом»: «Нервный матч, «Автомобилист» сыграл целостно, было много борьбы. Хорошее начало, одно из лучших в сезоне»

Николай Заварухин высказался о победе «Автомобилиста» над «Салаватом» (6:1).

– Хорошее начало, одно из лучших в этом сезоне. Все по делу: шайба двигалась, создавали моменты, играли много в атаке. Во втором периоде допускали какие‑то детские ошибки. Здорово, что Аликин нас оставил в игре, поймав и выходы, и буллит.

Только третьей период отыграли по заданию, забили хорошие голы. Команда сыграла целостно, но несмотря на счет игра была нервная. Очень много борьбы, здорово, что эти стыки мы выиграли.

– Как вам игра Волка и Мэйсека сегодня?

– Волк и Мэйсек сыграли лучшую игру с начала чемпионата. Но это не их предел, я считаю, что они могут еще лучше играть.

– Что нужно сделать, чтобы и на выезде команда добивалась результата?

– Четче играть в обороне. Мы много совершали помарок на выезде. Не только атака должна быть в голове, должна быть дисциплина, оборона. Из‑за удалений мы проиграли в Нижнем Новгороде, – сказал главный тренер «Автомобилиста ».