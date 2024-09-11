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  • Заварухин о 3:5 от «Салавата»: «Автомобилист» не смог реализовать двойное преимущество, 16 минут играли в большинстве. Соперник за это наказал»
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Заварухин о 3:5 от «Салавата»: «Автомобилист» не смог реализовать двойное преимущество, 16 минут играли в большинстве. Соперник за это наказал»

Николай Заварухин высказался о поражении «Автомобилиста» от «Салавата» (3:5).

– Считаю, что было хорошее начало с нашей стороны, заработали удаление и получили двойное преимущество, которое не смогли реализовать. Соперник нас за это наказал.

Когда не забиваешь ты, имея такое преимущество, – забивают тебе, это хоккейный закон. Соперник смог реализовать свое численное преимущество. Наверное, игра в неравных составах и решила исход матча.

Хотя у нас были хорошие шансы, мы 16 минут играли в большинстве. Надо отдать должное «Салавату Юлаеву»: они быстро накатывались, и наши хоккеисты не успевали принять правильное решение.

Опять же скажу, что это заслуга игроков «Салавата Юлаева». Нужно, наверное, всем задуматься и продолжать работать, как это было в том сезоне. Всей команде, всем нам нужно начинать работать и забыть про прошлый сезон. Никто просто так отдавать очки не будет.

– Уточните, что вы подразумеваете под словами «забыть прошлый сезон»? Думаете, у каких-то игроков поднялось самомнение?

– На нас сейчас несколько иначе настраиваются из-за того, что прошлый сезон был неплохим. Нужно работать дальше и забыть тот сезон.

– Тайм-аут взяли достаточно рано. Скажите, не поспешили ли вы с этим решением?

– Там спецбригада сыграла много времени, и мы целенаправленно дали им паузу, чтобы отдохнуть. Они знали, что разыгрывать будут. Но если не забили, значит неправильно взяли тайм-аут.

– Вы уже коснулись темы большинства. В первом периоде было чуть больше 4 минут подряд численного преимущества. Почему не получилось его реализовать?

– «Салават Юлаев» сыграл здорово в меньшинстве. Накрывал нас.

– Сейчас у вас будет две подряд игры с одним и тем же соперником. Можно ли ожидать, что в следующем матче в воротах будет играть Владимир Галкин?

– Подумаем. В принципе, у нас был план с тренером по вратарям. По приезду домой решим, кто будет играть в воротах в следующей игре.

– Вы отметили меньшинство «Салавата Юлаева», но команда смогла реализовать и два большинства. Было ли для вас неким сюрпризом то, что соперник выпустил 5 нападающих?

– Мы увидели это после первого большинства, что соперник играет с одним защитником. Немного отправили ребят в другой розыгрыш. Это было неплохо, пока Шаров не забил гол. Забили, значит, правильно разыграли – это основное.

Можно долго разыгрывать, бросать, но главное – это гол в большинстве. Это конечный результат. Для хоккеистов, прежде всего, важно забить гол, а не бегать с шайбой. Спорт – это про забитые голы. Чем больше забьешь, тем вероятнее, что победишь.

– Для обороняющейся четверки есть ли какая-то своя специфика, которая диктуется тем, что противник играет в четыре нападающих?

– Они играли без так называемого «бампера», который должен был быть по центру. Мы в перерыве это ребятам сказали. Опять нестандартно сыграл нападающий – и здесь было довольно тяжело перекрыть его. Что касается второго большинства, там ждали эту передачу, но шайба перескочила. Опять же хороший пас не проходит даром.

– Понятно, что перед каждой игрой, команда разбирает вратарскую бригаду соперника. Вас не удивил сегодня выбор «Салавата Юлаева»?

– Я сегодня сказал тренеру по вратарям – Вадиму Тарасову, какой вратарь будет сегодня играть у соперника. Я как-то почувствовал это, не знаю. Может быть, на фарт поставили, надо спросить Виктора Николаевича. В любом случае, если выиграли, значит, правильный выбор.

- Уже сказали, что «Салават Юлаев» быстро возвращался в меньшинстве. В целом, заметно, что и в нападении, по крайней мере, уже с третьим соперником «Салават» выглядит быстрее. В чем, на ваш взгляд, секрет этой скорости? И как с этим бороться?

– Я не внутри команды, я не могу сейчас вам дать ответ на этот вопрос. Нам нужно быть быстрее. Давно уже есть такое выражение: «Быстрее шайбы никто не бегал». Если ты быстрее шайбу передаешь, ее ни один игрок не перекроет.

– Ваши болельщики, которые частенько вас поддерживают, приезжают и кричат: «Берегись автомобиля». Интересно, с какой маркой, с какой машиной вы ассоциируете свою команду?

– Сейчас все ездят на китайских машинах (смеется). Мы должны быть, наверное, такой быстрой Феррари, которая быстро двигает шайбу. Если есть мастерство – это надо делать, – сказал Заварухин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт «Автомобилиста»
logoСалават Юлаев
logoАвтомобилист
logoВадим Тарасов
logoНиколай Заварухин
logoВиктор Козлов
logoКХЛ
logoВладимир Галкин
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