Игроки «Локомотива» заказали чемпионские перстни для Никитина и его ассистентов. Тренер перешел в ЦСКА этим летом (Артур Хайруллин)
Игроки «Локомотива» купили чемпионские перстни Игорю Никитину и его ассистентам.
Этим летом главный тренер и несколько членов его штаба покинули ярославский клуб, перейдя в ЦСКА.
Руководство «Локомотива» не пригласило их на чемпионский парад, который состоялся в начале августа, и не стало награждать их чемпионскими перстнями.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, хоккеисты заказали и оплатили изготовление перстней для бывших тренеров.
Отмечается, что Никитин и его помощники были тронуты этим решением.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
