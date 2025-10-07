Игроки «Локомотива» заказали чемпионские перстни для Никитина и его ассистентов. Тренер перешел в ЦСКА этим летом (Артур Хайруллин)

Игроки «Локомотива» купили чемпионские перстни Игорю Никитину и его ассистентам.

Этим летом главный тренер и несколько членов его штаба покинули ярославский клуб, перейдя в ЦСКА.

Руководство «Локомотива » не пригласило их на чемпионский парад, который состоялся в начале августа, и не стало награждать их чемпионскими перстнями.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, хоккеисты заказали и оплатили изготовление перстней для бывших тренеров.

Отмечается, что Никитин и его помощники были тронуты этим решением.