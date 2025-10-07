Лихачев об уходе из «Локомотива» в аренду: «Неплохо сыграл в Кубке Открытия, предсезонка была хорошая. Это видение тренерского штаба – меня в составе не видели»

Ярослав Лихачев прокомментировал уход в аренду из «Локомотива».

24-летний форвард перешел в «Амур » до конца сезона. За клуб из Ярославля он провел 2 игры в текущей регулярке и не набрал очков при полезности «0».

– Как у вас строилось общение с Бобом Хартли? Вы нашли взаимопонимание? Он вам объяснял, что именно идет не так?

– Мы общались с Бобом, он подсказывал, я многое у него подсмотрел, научился. Боб – очень хороший, опытный специалист. Просто так сложилось.

– У вас была успешная предсезонка, однако в самом сезоне игра не пошла. Сами понимаете, что случилось?

– И предсезонка была хорошая, и в Кубке Открытия сыграл, провел в целом неплохой матч… Не знаю, трудно сказать, тренерам виднее. Меня в составе не видели.

– То есть вам ведь, по сути, не дали и сыграть в этом «Локомотиве», полноценно проявить себя? Всего два матча за месяц.

– Полноценно один. И еще пару смен буквально провел во второй игре.

– Возможно, что-то не шло во время тренировочного процесса? Не вписывались в игровую модель Хартли?

– Опять же, не знаю. Это видение тренерского штаба – все вопросы, соответственно, к нему, – сказал нападающий «Амура» Ярослав Лихачев .

