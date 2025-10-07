Бардаков – в составе «Колорадо» на сезон-2025/26. Экс-форвард СКА может дебютировать в НХЛ сегодня ночью

Захар Бардаков вошел в состав «Колорадо» на сезон-2025/26.

Вчера клуб сократил число игроков в главной команде до 23 человек. Бывший форвард СКА вошел в список оставшихся в «Эвеланш».

В предсезонных матчах Бардаков забросил одну шайбу за пять матчей. Ожидается, что 24-летний россиянин займет место в центре четвертого звена.

В прошлом сезоне нападающий провел 59 игр за СКА с учетом плей-офф и набрал 37 (18+19) очков при полезности «плюс 24».

Первый матч в регулярном чемпионате «Колорадо » проведет в ночь с 7 на 8 октября против «Лос-Анджелеса».

Овечкин рвется в плей-офф быстрее Кросби, цель Макдэвида – кубок. Большой рейтинг силы НХЛ перед сезоном