Бардаков – в составе «Колорадо» на сезон-2025/26. Экс-форвард СКА может дебютировать в НХЛ сегодня ночью
Захар Бардаков вошел в состав «Колорадо» на сезон-2025/26.
Вчера клуб сократил число игроков в главной команде до 23 человек. Бывший форвард СКА вошел в список оставшихся в «Эвеланш».
В предсезонных матчах Бардаков забросил одну шайбу за пять матчей. Ожидается, что 24-летний россиянин займет место в центре четвертого звена.
В прошлом сезоне нападающий провел 59 игр за СКА с учетом плей-офф и набрал 37 (18+19) очков при полезности «плюс 24».
Первый матч в регулярном чемпионате «Колорадо» проведет в ночь с 7 на 8 октября против «Лос-Анджелеса».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
