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Николай Заварухин: «Ощущается хоккейный бум в Екатеринбурге. После того как «Автомобилист» занял 3-е место, болельщиков стало больше»

Николай Заварухин рассказал о хоккейном буме в Екатеринбурге.

В прошлом сезоне «Автомобилист» дошел до полуфинала Кубка Гагарина, уступив «Металлургу» со счетом 3-4 в серии.

– В обычные дни часто ли вас узнают в городе? Бывают ли какие-нибудь неожиданные встречи, когда люди подходят там, где от них этого не ожидаешь?

– После того как мы заняли третье место, болельщиков стало больше, не скрою. Иногда подходят, узнают, говорят слова благодарности за прошедший сезон, и это очень приятно.

– То есть вы уже ощутили хоккейный бум на себе?

– Да, ощущается, что есть хоккейный бум – это здорово.

– Где вас узнают больше – в Екатеринбурге или в родной Уфе?

– И там, и там узнают. Это очень приятно. Также в аэропортах было такое, что узнавали. Не скрою, в Баку встретил знакомых – они болельщики СКА – и они подошли, поблагодарили за хорошую серию и сезон.

Также в Уфе подходили, говорили, что после того, как «Салават Юлаев» вылетел из плей-офф, они болели за нас. Здорово, что люди из других городов болеют за екатеринбургскую команду, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Автомобилиста»
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