Сергачев о Кучерове: «Его главное преимущество – мозг. Никита делает то, что не делают другие, но его иногда недооценивают»

Михаил Сергачев поделился мнением о сильных качествах Никиты Кучерова.

Оба хоккеиста играли в «Тампе» с 2017 по 2024 год, пока Сергачева не обменяли в «Юту».

– Такое ощущение, что Кучеров – машина. Ему отдых вообще не нужен?

– Он видит у себя какие-то недостатки и понимает: чтобы их исправить, нужно много времени, все лето. По ходу сезона это невозможно. Поэтому летом так и работает.

Для меня он в «Тампе» всегда был своеобразным наставником. Многие люди думают, что тренировки – это бег от борта до борта. На самом деле это больше работа мозга, чем ног и рук. Никита все продумывает, анализирует, что именно нужно отработать, и делает это.

– Считается, что его игра целиком построена на интеллекте.

– Думаю, процентов на шестьдесят. Остальные сорок – это техника, но она напрямую с этим интеллектом связана. Главное преимущество Куча – это его мозг.

– Вы видели, как Кучеров превращался в суперзвезду и трехкратного обладателя «Арт Росс Трофи». Можете вспомнить момент, когда Никита поразил вас больше всего?

– Это происходит каждую игру. Но особенно я был в шоке тем летом, когда мы вместе тренировались. Кучеров каждый день работал так, будто это его последняя тренировка. Если что-то не получалось, например бросок, он оставался после занятий и доводил его в этот конкретный день до идеала. Потом приезжал домой, шел в гараж – и продолжал. Такое рвение поражало.

А потом начинаешь привыкать, видя, что это – для него норма. И на льду все начинает восприниматься как обыденность. Неожиданные передачи? Для него это естественно. И кажется, что это ценят меньше, чем должны.

Макдэвид – это скорость и обыгрыши, и все это отмечают. А Никиту иногда недооценивают. Хотя он делает то, чего другие не делают, – сказал защитник «Юты» Михаил Сергачев.

Сергачев об Овечкине: «Классный мужик, капитан и лидер. Многие бросают сильно, но он видит перемещение вратаря и щелкает туда, где ему неудобно»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
