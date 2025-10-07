Михайлов о бане России: «Не пускают в видах спорта, где мы сильные. Финны, шведы и немцы не хотят – кто-то окажется за бортом, если мы придем. Прибалтика – собачки, но они мешают»

Борис Михайлов заявил, что финны, шведы и немцы не хотят участия России на ЧМ.

Россия отстранена от международных соревнований с 2022 года.

«Это политический вопрос, там нет ничего спортивного. Почему финны, шведы, немцы и швейцарцы не хотят, чтобы мы играли на первенстве мира? Потому что, если мы придем, кто-нибудь из них окажется за бортом. Я даже не беру Прибалтику, это, я бы так сказал, собачки, но они все равно мешают.

Нас не пускают в видах спорта, где мы самые сильные. Зачем им лишний конкурент?» – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов .

