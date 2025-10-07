«Даллас» – фаворит Кубка Стэнли по версии The Athletic. «Вегас» – 2-й, «Эдмонтон» – 3-й, «Торонто» – 7-й, «Флорида» не получила ни одного голоса из 35
«Даллас» считается фаворитом Кубка Стэнли по версии The Athletic.
Они опросили 35 аналитиков и журналистов сайта, каждый из которых отдал голос за одну из команд лиги. Лидером по итогам голосования стал «Даллас», набрав 28,6%.
Полный рейтинг выглядит следующим образом:
1. «Даллас» – 28,6% голосов;
2. «Вегас» – 22,9%;
3. «Эдмонтон» – 17,1%;
4. «Тампа-Бэй» – 11,4%;
5-6. «Колорадо» – 8,6%;
5-6. «Каролина» – 8,6%;
7. «Торонто» – 2,9%.
