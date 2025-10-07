«Даллас» – фаворит Кубка Стэнли по версии The Athletic. «Вегас» – 2-й, «Эдмонтон» – 3-й, «Торонто» – 7-й, «Флорида» не получила ни одного голоса из 35

«Даллас» считается фаворитом Кубка Стэнли по версии The Athletic.

Они опросили 35 аналитиков и журналистов сайта, каждый из которых отдал голос за одну из команд лиги. Лидером по итогам голосования стал «Даллас», набрав 28,6%.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. «Даллас » – 28,6% голосов;

2. «Вегас » – 22,9%;

3. «Эдмонтон » – 17,1%;

4. «Тампа-Бэй » – 11,4%;

5-6. «Колорадо » – 8,6%;

5-6. «Каролина » – 8,6%;

7. «Торонто » – 2,9%.

Макар – главный претендент на «Норрис Трофи» по версии сайта НХЛ. Куинн Хьюз – 2-й, Хатсон – 4-й, Хедман – 5-й, Бушар – 8-й. Россияне не получили голосов