Кузнецов на вопрос о том, что Ротенберг говорит о старте СКА в сезоне: «Секрет. Забить гол не получается, забьем – и прорвет»
Евгений Кузнецов рассказал о том, что не получается у СКА на старте сезона КХЛ.
Петербургский клуб выиграл 1 матч из 4 на старте сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Ваш партнер по команде Никита Зайцев, который тоже вернулся из НХЛ, говорит, что не до конца привык к новым правилам…
– Есть разница, она чувствуется. Но мы должны были быть готовы к этому. К сожалению, оказались не готовы. Стараемся. Сегодня вот уже ноль удалений было. Потихонечку на вбрасываниях привык.
– Что в целом у СКА не получается на старте сезона?
– Забить гол не получается. Забьем – и прорвет.
– Что вам говорит тренер?
– Секрет, – сказал нападающий СКА.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Российская газета»
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