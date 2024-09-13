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Кузнецов на вопрос о том, что Ротенберг говорит о старте СКА в сезоне: «Секрет. Забить гол не получается, забьем – и прорвет»

Евгений Кузнецов рассказал о том, что не получается у СКА на старте сезона КХЛ.

Петербургский клуб выиграл 1 матч из 4 на старте сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Ваш партнер по команде Никита Зайцев, который тоже вернулся из НХЛ, говорит, что не до конца привык к новым правилам…

– Есть разница, она чувствуется. Но мы должны были быть готовы к этому. К сожалению, оказались не готовы. Стараемся. Сегодня вот уже ноль удалений было. Потихонечку на вбрасываниях привык.

– Что в целом у СКА не получается на старте сезона?

– Забить гол не получается. Забьем – и прорвет.

– Что вам говорит тренер?

– Секрет, – сказал нападающий СКА

9 причин, почему СКА отвратительно стартовал

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Российская газета»
logoСКА
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
logoНикита Зайцев
logoРоман Ротенберг
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