Кузнецов после 0:3 от «Трактора»: «Тяжелый день, СКА надо пройти через это. Игра была в наших руках, но получилось вот так. Люди покупают билеты, приезжают, а тут ноль голов»

Евгений Кузнецов высказался о поражении СКА от «Трактора» (0:3).

32-летний нападающий петербургской команды является воспитанником школы челябинского клуба.

– Что сегодня не получилось?

– Видимо, надо пройти через это. Они забили, а мы – нет. В этом вся разница.

– «Трактор» чем-то удивил?

– В принципе все было ожидаемо. Знали, что они будут терпеть, работать, поднимать шайбу наверх, бросать. Игра была в наших руках, но получилось вот так.

– Как вам атмосфера на матче? Для вас это первая официальная игра на домашнем стадионе СКА?

– Шикарная. Болельщики обеих команд молодцы. Люди покупают билеты, приезжают, а тут ноль голов. Переживаешь по этому поводу. Здесь равнодушных нет. Хотелось бы пожелать нашим болельщикам терпения.

– Вы впервые сыграли против родной команды. Каково это было?

– Не хочется пока об этом говорить. Тяжелый день, скажем так, – сказал Евгений Кузнецов .

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