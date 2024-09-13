Кузнецов после 0:3 от «Трактора»: «Тяжелый день, СКА надо пройти через это. Игра была в наших руках, но получилось вот так. Люди покупают билеты, приезжают, а тут ноль голов»
32-летний нападающий петербургской команды является воспитанником школы челябинского клуба.
– Что сегодня не получилось?
– Видимо, надо пройти через это. Они забили, а мы – нет. В этом вся разница.
– «Трактор» чем-то удивил?
– В принципе все было ожидаемо. Знали, что они будут терпеть, работать, поднимать шайбу наверх, бросать. Игра была в наших руках, но получилось вот так.
– Как вам атмосфера на матче? Для вас это первая официальная игра на домашнем стадионе СКА?
– Шикарная. Болельщики обеих команд молодцы. Люди покупают билеты, приезжают, а тут ноль голов. Переживаешь по этому поводу. Здесь равнодушных нет. Хотелось бы пожелать нашим болельщикам терпения.
– Вы впервые сыграли против родной команды. Каково это было?
– Не хочется пока об этом говорить. Тяжелый день, скажем так, – сказал Евгений Кузнецов.
Кузнецов против «Трактора»: уже не капитан, новые партнеры и нервы-нервы
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