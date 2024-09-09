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  • Владимир Крикунов: «Наша молодежь то ли недоученная, то ли таланта маловато, то ли это поколение больше играет в компьютер, чем во дворах. Где-то в методике подготовки есть проколы»
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Владимир Крикунов: «Наша молодежь то ли недоученная, то ли таланта маловато, то ли это поколение больше играет в компьютер, чем во дворах. Где-то в методике подготовки есть проколы»

Владимир Крикунов высказался о проблемах с подготовкой игроков в России

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил недовольство низкой результативностью Фонбет Чемпионата КХЛ: «Голы – по праздникам. В СССР хоккей с 2-3 шайбами за матч отменили бы как вид спорта. Кому нужна эта финская возня?»

– Результативность не очень. Хотя вроде все делали для того, чтобы улучшить результативность, и площадки уменьшили, но пока получилось как всегда.

– Исполнительское мастерство не на самом высоком уровне?

– Скорее всего, это самое главное. Наша молодежь то ли недоученная, то ли таланта маловато. То ли это новое поколение, которое больше играет в компьютер, чем во дворах, как раньше.

Сейчас в России хоккеистов, я думаю, не меньше, чем в Советском Союзе. Много школ, команд, лед уже не такая проблема, как было раньше. Казалось бы, все есть, чтобы появлялось как можно больше хоккеистов, но что-то не срабатывает. Есть в этой цепочке звено, которое не дает вытащить до конца весь потенциал тех возможностей, которые есть.

– Проблема не в тренерских кадрах?

– Не знаю. Вот смотрите: Финляндия – пять миллионов население страны, а они олимпийские чемпионы. У нас одна Москва в три раза больше! Где-то в методике подготовки игроков у нас, возможно, есть проколы. Тут, конечно, нужно копать и копать, потому что должна же быть отдача. Такое количество занимающихся, такое количество средств тратится.

– Почему так вышло, что в СССР самородков было больше?

– Сейчас компьютер отобрал много ребят. Много ребят ушли в информатику. Понятно, что много ребят осталось и спортом занимаются, но те ребята были природные. Как с рыбой – одна плавает в океане, а другая в садке. Она вроде тоже плавает, но та, что в садке, все равно не такая вкусная, как та, что плавает в океане.

Те ребята, которые росли во дворах, были больше приспособлены к хоккею. Ребята, которые растут сегодня, двигаются в узконаправленном плане, у них только хоккей и все. Важно, чтобы эти мальчишки были более развитыми, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
logoВладимир Крикунов
logoКХЛ
logoАлександр Кожевников
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