«Калгари» продлил форварда Пеллетье на год. Контракт двусторонний, зарплата на уровне НХЛ – 800 тысяч долларов
«Калгари» продлил форварда Джейкоба Пеллетье на год.
23-летний нападающий получил двусторонний контракт с зарплатой на уровне НХЛ 800 тысяч долларов.
В прошлом сезоне игрок провел 13 матчей за «Флэймс» в НХЛ и набрал 3 (1+2) очка. В 18 играх в АХЛ на его счету было 12 (5+7) баллов.
Всего у Пеллетье 37 матчей в НХЛ и 10 (4+6) очков.
Саттер о дебюте Пеллетье за «Калгари»: «Под каким номером он играл?»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Калгари»
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