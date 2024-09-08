Генменеджер «Калгари» планирует масштабную перестройку команды. Ветераны «Флэймс» не воспринимают обновление с энтузиазмом (Эллиотт Фридман)
После ухода генерального менеджера Брэда Треливинга и тренера Дэррила Саттера «Флэймс» взяли курс на обновление команды.
«[Генеральный менеджер] Крэйг Конрой явно имеет план. Его цель – постепенно начать обновление команды. Я не думаю, что он хотел полностью разрушить все.
Думаю, всем понятно, что «Флэймс» идут к перестройке, но он не хотел делать это таким образом, чтобы молодые игроки оказались полностью «раздавлены» на льду», – сказал инсайдер Эллиотт Фридман.
Несмотря на потерю значительного количества игроков в прошлом сезоне, в «Калгари» по-прежнему есть опытные ветераны, такие как Назем Кадри, Микаэль Баклунд, Джонатан Юбердо и Расмус Андерссон.
«Я думаю, что есть игроки, которые дали понять: «Если это полное разрушение команды, подумайте о том, чтобы рассмотреть для меня другие варианты. [Конрой] хочет начать сезон, посмотреть, как все пойдет, и затем решить, что делать с этими игроками.
Он попросил их сохранять открытость к переменам, посмотреть, как пройдет этот год, а затем он начнет принимать решения, что нужно делать дальше и чего хотят сами игроки», – добавил Эллиотт Фридман.
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