Генменеджер «Калгари» планирует масштабную перестройку команды. Ветераны «Флэймс» не воспринимают обновление с энтузиазмом (Эллиотт Фридман)

В «Калгари» планируют масштабное обновление команды

После ухода генерального менеджера Брэда Треливинга и тренера Дэррила Саттера «Флэймс» взяли курс на обновление команды.

«[Генеральный менеджер] Крэйг Конрой явно имеет план. Его цель – постепенно начать обновление команды. Я не думаю, что он хотел полностью разрушить все.

Думаю, всем понятно, что «Флэймс» идут к перестройке, но он не хотел делать это таким образом, чтобы молодые игроки оказались полностью «раздавлены» на льду», – сказал инсайдер Эллиотт Фридман.

Несмотря на потерю значительного количества игроков в прошлом сезоне, в «Калгари » по-прежнему есть опытные ветераны, такие как Назем Кадри , Микаэль Баклунд , Джонатан Юбердо и Расмус Андерссон.

«Я думаю, что есть игроки, которые дали понять: «Если это полное разрушение команды, подумайте о том, чтобы рассмотреть для меня другие варианты. [Конрой] хочет начать сезон, посмотреть, как все пойдет, и затем решить, что делать с этими игроками.

Он попросил их сохранять открытость к переменам, посмотреть, как пройдет этот год, а затем он начнет принимать решения, что нужно делать дальше и чего хотят сами игроки», – добавил Эллиотт Фридман.