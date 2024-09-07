40-летний Джиордано вел переговоры с «Калгари», «Торонто», «Эдмонтоном» и «Баффало». Защитник не хочет завершать карьеру

«Калгари», «Эдмонтон», «Торонто» и «Баффало» вели переговоры с Марком Джиордано

Об этом сообщил агент игрока Рич Уинтер.

Защитник, которому в октябре исполнится 41 год, не хочет завершать карьеру. Он планирует отыграть еще несколько сезонов.

В сезоне-2023/24 канадец выступал за «Лифс» – 46 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и 9 (3+6) очков при полезности «+10» и среднем времени на льду 16:36. В плей-офф Джиордано находился в запасе.

Всего в лиге обладатель «Норрис Трофи»-2019 провел 1148 матчей (большую часть – за «Калгари»), набрав 577 (158+419) очков. В Кубке Стэнли – 41 матч и 11 (1+10) баллов.

Отметим, что кэпхит игрока по последнему контракту составлял 800 тысяч долларов.