40-летний Джиордано вел переговоры с «Калгари», «Торонто», «Эдмонтоном» и «Баффало». Защитник не хочет завершать карьеру
«Калгари», «Эдмонтон», «Торонто» и «Баффало» вели переговоры с Марком Джиордано
Об этом сообщил агент игрока Рич Уинтер.
Защитник, которому в октябре исполнится 41 год, не хочет завершать карьеру. Он планирует отыграть еще несколько сезонов.
В сезоне-2023/24 канадец выступал за «Лифс» – 46 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и 9 (3+6) очков при полезности «+10» и среднем времени на льду 16:36. В плей-офф Джиордано находился в запасе.
Всего в лиге обладатель «Норрис Трофи»-2019 провел 1148 матчей (большую часть – за «Калгари»), набрав 577 (158+419) очков. В Кубке Стэнли – 41 матч и 11 (1+10) баллов.
Отметим, что кэпхит игрока по последнему контракту составлял 800 тысяч долларов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportsnet
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