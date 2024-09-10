Тинорди подписал контракт с «Калгари» на год и 800 тысяч долларов. Защитник играл за «Чикаго» в прошлом сезоне
Джарред Тинорди перешел в «Калгари».
32-летний защитник подписал однолетнее соглашение с клубом на 800 тысяч долларов.
В прошлом сезоне Джарред Тинорди выступал за «Чикаго».
Хоккеист провел 52 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 9 (0+9) очков при полезности «минус 27» и 64 минутах штрафа.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Калгари»
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