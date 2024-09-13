Зайцев о требованиях Ротенберга: «Я опытный парень, ко всему привык. Персональных целей нет, главное – победы СКА»
Никита Зайцев высказался о требованиях Романа Ротенберга в СКА.
Защитник ранее выступал в НХЛ за «Торонто», «Оттаву» и «Чикаго». В межсезонье он перешел в петербургский клуб.
– Уже привыкли к требованиям Романа Ротенберга?
– Да, я ко всему привык. Я опытный парень, поэтому мне быстро все дается. Город тоже отличный, все нравится.
– Ставите перед собой какие-то персональные цели?
– Персональных целей у меня нет уже давным-давно. Главная цель – это победа команды, – сказал защитник СКА.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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