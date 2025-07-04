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Фрк подписал контракт с фармом «Калгари» на год. У 31-летнего чешского форварда 60 очков в 67 играх за «Рэнглерс» в прошлом сезоне

Мартин Фрк подписал контракт с фармом «Калгари» на год.

31-летний чешский форвард продолжит выступать за «Калгари Рэнглерс». 

В прошлом сезоне у чеха был двусторонний контракт с «Флэймс» (775 тысяч долларов в НХЛ, 350 тысяч в АХЛ), но он не провел ни одного матча за основную команду. 

Фрк стал вторым бомбардиром «Рэнглерс», набрав 60 (27+33) очков в 67 играх в регулярном чемпионате. 

За карьеру у него 124 матча в регулярках НХЛ и 41 (20+21) очко. В регулярках АХЛ – 470 игр и 377 (194+183) балла, в Кубке Колдера – 39 игр и 32 (10+22) очка. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Калгари Рэнглерс»
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