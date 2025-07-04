Фарм-клуб «Лос-Анджелеса» подписал Джека Хьюза – сына генменеджера «Монреаля». Форвард был выбран «Кингс» во 2-м раунде драфта НХЛ-2022
Фарм «Лос-Анджелеса» подписал Джека Хьюза – сына генменеджера «Монреаля».
Соглашение «Онтарио Рейн» (АХЛ-контракт) с 21-летним форвардом рассчитано на 2 сезона.
Американец был выбран «Кингс» на драфте НХЛ-2022 во 2-м раунде под общим 51-м номером.
В прошлом сезоне Хьюз провел 40 матчей в NCAA за Бостонский университет и набрал 25 (7+18) очков.
Отметим, что нападающий не является родственником выступающих в НХЛ трех братьев Хьюзов – Куинна («Ванкувер»), Джека и Люка (оба – «Нью-Джерси»).
При этом его отец Кент Хьюз занимает должность генерального менеджера «Монреаля».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Онтарио Рейн»
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