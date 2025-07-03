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Владимир Ткачев: «Мне нравится читать. Это развивает человека, делает его интересным собеседником. Сейчас много книг читаю, например, Гровера, который был тренером Джордана»

Владимир Ткачев высказался о своей любви к чтению.

– Вы попрощались с болельщиками «Трактора» цитатой из книги Фредрика Бакмана. Это ваш любимый писатель?

– Один из любимых. Очень интересно пишет, очень красиво. Это один из тех писателей, чьи книги занимают место на моей полке.

– Он понимает, что такое хоккей и жизнь хоккеиста?

– Я не интересовался, играл ли он в хоккей. Он пишет изнутри, как будто очень хорошо знает, как все устроено. Не только в плане хоккея, но и чувств игрока, спортсмена, родителя. Не знаю, как ему это удается, но он описывает практически все, что происходит.

– Каких авторов еще можете порекомендовать?

– Я сейчас много разных книг читаю. Например, Тима Гровера, который был тренером Майкла Джордана и написал три замечательные книги. Как спортсмену очень интересно почитать. «Манифест великого тренера» и «Быть победителем» – очень интересные книжки.

– Вас считают одним из самых начитанных игроков КХЛ

– Если есть свободное время, то я читаю. Не задумывался о том, кто начитанный, а кто – нет. Просто мне нравится читать.

Я считаю, что это развивает человека, делает его достаточно интересным собеседником, с кем можно поговорить на разные темы. Получать образование через книги – это тоже такой интересный момент, – сказал нападающий «Сибири» Владимир Ткачев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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