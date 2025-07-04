«Оттава» подписала контракт новичка с лучшим вратарем сезона CHL Парсонсом. У него 92% сэйвов в 52 играх за «Китченер» в лиге Онтарио

«Оттава» подписала контракт с лучшим вратарем сезона CHL Джексоном Парсонсом.

С 20-летним голкипером заключен 3-летний контракт новичка. Он не был задрафтован клубами НХЛ .

В минувшем сезоне Парсонс получил награды лучшему вратарю в юниорской лиге Онтарио и Канадской хоккейной лиге в целом.

Он провел 52 матча в регулярке OHL за «Китченер Рейнджерс» (37 побед, 92,0% сэйвов, коэффициент надежности 2,24).

В 16 играх плей-офф на его счету 8 побед (90,8%, 2,72).