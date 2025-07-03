Босер о новом контракте с «Ванкувером»: «Не думал, что это произойдет. Телефонный звонок в последний час изменил все. Я счастлив, что мы смогли найти общий язык»

Брок Босер высказался о новом контракте с «Ванкувером».

1 июля стало известно, что нападающий продлил соглашение с «Кэнакс» на 7 лет вскоре после открытия рынка свободных агентов.

Босер рассказал, какие эмоции испытывал перед возможным выходом на рынок.

«Это были американские горки. В то время у меня сильно кружилась голова. Я определенно не думал, что это [продление] произойдет. Телефонный звонок в последний час изменил все, и я просто счастлив, что мы смогли найти общий язык и прийти к соглашению.

Я думаю, что мысленно я был полностью настроен отправиться в какое-то другое место. И поэтому у меня в голове был своего рода список команд, которые, как я думал, могли бы мне подойти, но мне все еще было как-то не по себе из-за всего этого. А потом они позвонили, и в конце концов, я думаю, что мое сердце все еще было в «Ванкувере ».

Этот телефонный звонок раздался как бы из ниоткуда, так что для меня это определенно было шоком, но то, что я почувствовал, когда раздался этот телефонный звонок, – это то, что я сказал своему агенту: «Заключи сделку».

Я верю в нашу команду и в то, что у нас есть, и в Адама Фута тоже. Я думаю, он будет отличным главным тренером, так что, я думаю, все просто сложилось хорошо, и я просто очень рад остаться», – сказал нападающий «Ванкувера» Брок Босер .