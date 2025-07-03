  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Босер о новом контракте с «Ванкувером»: «Не думал, что это произойдет. Телефонный звонок в последний час изменил все. Я счастлив, что мы смогли найти общий язык»
3

Босер о новом контракте с «Ванкувером»: «Не думал, что это произойдет. Телефонный звонок в последний час изменил все. Я счастлив, что мы смогли найти общий язык»

Брок Босер высказался о новом контракте с «Ванкувером».

1 июля стало известно, что нападающий продлил соглашение с «Кэнакс» на 7 лет вскоре после открытия рынка свободных агентов.

Босер рассказал, какие эмоции испытывал перед возможным выходом на рынок.

«Это были американские горки. В то время у меня сильно кружилась голова. Я определенно не думал, что это [продление] произойдет. Телефонный звонок в последний час изменил все, и я просто счастлив, что мы смогли найти общий язык и прийти к соглашению.

Я думаю, что мысленно я был полностью настроен отправиться в какое-то другое место. И поэтому у меня в голове был своего рода список команд, которые, как я думал, могли бы мне подойти, но мне все еще было как-то не по себе из-за всего этого. А потом они позвонили, и в конце концов, я думаю, что мое сердце все еще было в «Ванкувере».

Этот телефонный звонок раздался как бы из ниоткуда, так что для меня это определенно было шоком, но то, что я почувствовал, когда раздался этот телефонный звонок, – это то, что я сказал своему агенту: «Заключи сделку».

Я верю в нашу команду и в то, что у нас есть, и в Адама Фута тоже. Я думаю, он будет отличным главным тренером, так что, я думаю, все просто сложилось хорошо, и я просто очень рад остаться», – сказал нападающий «Ванкувера» Брок Босер.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
logoБрок Босер
logoНХЛ
logoВанкувер
logoАдам Фут
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Босер продлил контракт с «Ванкувером» на 7 лет. Кэпхит – 7,25 млн долларов
121 июля, 16:47
Марнер – лучший свободный агент НХЛ по версии Sportsnet. Гавриков – 6-й, Проворов – 9-й, Орлов – 12-й, Элерс – 2-й, Экблад – 3-й, Маршанд – 4-й
830 июня, 16:52
Дадонов, Кузьменко, Маршанд, Кори Перри и Патрик Кэйн вошли в топ-12 лучших форвардов НХЛ без контракта по версии NHL.com
929 июня, 12:28
Главные новости
Плющев о переезде «Куньлуня» на «СКА-Арену»: «Это выглядит странно. Думаю, трибуны не будут заполняться так, как было в прошлом сезоне»
659 минут назад
Элерс подписал контракт с «Каролиной» на 6 лет. Кэпхит – 8,5 млн долларов
43сегодня, 19:09
Сергей Черкас: «Ротенберг сочетает в себе хорошего менеджера и хорошего тренера. Для «Динамо» это очень сильное приобретение»
11сегодня, 18:59
Генменеджер «Чикаго» о новом контракте с Бедардом: «Мы разговариваем. Он хочет остаться здесь надолго, и мы хотим этого, так что в этом есть обоюдное согласие»
4сегодня, 18:39
Крикунов об ОИ-2026: «Не исключаю, что наши хоккеисты еще смогут поехать, если Трамп надавит на МОК. Но нейтральный статус – это унижение, Россию не отменить. Санкции – происки гнилой Европы»
14сегодня, 17:59
Фетисов об Исинбаевой: «Она бросила Россию. Не уверен, что ее примут обратно, если она захочет вернуться»
35сегодня, 17:33
Кирилл Сафронов: «При Ротенберге в Петербурге в разы вырос интерес к хоккею. Поход на матч стал для людей праздником. Про СКА много говорили, он создал очень интересный продукт»
12сегодня, 17:15
Ковальчук о недопуске России на ОИ-2026: «Мир круглый, бумеранг всегда прилетает назад. Люди, которые руководят МОК и ИИХФ, скоро поймут, что совершили огромную ошибку»
12сегодня, 16:55
Бабаев выложил фото Кузнецова во вратарской форме: «Кузя в Штатах и уже готовится к сезону. Позаимствовав форму Самсонова, он лишний раз дает понять, что готов играть на любой позиции»
13сегодня, 16:40Фото
Панарин в шутку попытался оплатить проезд в метро в Москве кнопочным телефоном
16сегодня, 16:13Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Черкас о «Ладе» на Западе: «Для Тольятти это хороший вариант, сэкономит на перелетах и переездах. Да и для КХЛ это хорошо, клуб будет хорошим раздражителем в борьбе за плей-офф»
17 минут назад
Владимир Ткачев: «Мне нравится читать. Это развивает человека, делает его интересным собеседником. Сейчас много книг читаю, например, Гровера, который был тренером Джордана»
21 минуту назад
На импорт-драфте CHL выбрали рекордное количество россиян – 28
128 минут назад
Илья Ковальчук: «Только Овечкину решать, будет ли он дожимать тысячу. Мне кажется, минувший сезон его только раззадорил. Ажиотаж, что получилось побить рекорд, семья счастлива, сыновья растут»
сегодня, 19:59
Ткачев о недопуске России на ОИ-2026: «Спортсмены – заложники ситуации. Тут от нас ничего не зависит. Мы лишились этого турнира, и это очень неприятно осознавать»
3сегодня, 19:25
Шабанов попрощался с болельщиками «Трактора»: «Спасибо за все, Челябинск! Это было потрясающее время, которое навсегда останется в моем сердце! Родная, черно-белая команда»
3сегодня, 18:53
Фетисов о новом контракте Жамнова: «Он один из самых талантливых тренеров России, вернул авторитет «Спартаку». Правильное решение»
сегодня, 18:47
Илья Ковальчук: «Если Кузнецов перейдет в «Трактор», от этого выиграют все. При правильной физической подготовке Евгений будет одним из сильнейших хоккеистов КХЛ»
6сегодня, 18:16
«Рейнджерс» подписали Пулио на 2 года с кэпхитом 775 тысяч долларов
2сегодня, 17:52
Генменеджер «Сан-Хосе»: «Орлов – двусторонний защитник, который демонстрирует силовую игру и универсальность на льду. У него богатый опыт выступлений в НХЛ, мы рады получить его»
5сегодня, 16:30