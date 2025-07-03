Черкас о «Ладе» на Западе: «Для Тольятти это хороший вариант, сэкономит на перелетах и переездах. Да и для КХЛ это хорошо, клуб будет хорошим раздражителем в борьбе за плей-офф»
Сергей Черкас высказался о переводе «Лады» в Западную конференцию.
«Это логичное решение с точки зрения логистики. Для Тольятти это хороший вариант, сэкономит на перелетах и переездах. Да и для самой лиги перевод «Лады» – это хорошо.
«Лада» на Западе будет хорошим раздражителем в борьбе за место в плей-офф. Уверен, Тольятти после смены руководства, у которого очень амбициозные планы, будет ставить очень высокие задачи», – сказал заслуженный тренер России, бывший вратарь СКА Сергей Черкас.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Vprognoze.ru
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