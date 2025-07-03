На импорт-драфте CHL выбрали рекордное количество россиян – 28

На импорт-драфте CHL выбрали рекордное количество россиян.

На драфте CHL команды юниорских лиг Квебека, Онтарио, а также Западной хоккейной лиги выбирают в свои команды игроков, выступающих не в США и Канаде.

В этом году «Келоуна» выбрала Томаша Полетина под 1-м номером. Всего на импорт-драфте-2025 были выбраны 142 игрока.

Чехия стала лидером по числу задрафтованных в этом году игроков (35, рекорд страны), Россия заняла второе место (28, рекорд).

17-летний Александр Карманов (172-й номер, «Брантфорд») при росте 214 см и весе 124 кг станет самым высоким игроком в CHL. Он стал первым игроком из Молдовы, выбранным на импорт-драфте. Отметим, что у Карманова также есть российское гражданство.

На импорт-драфте CHL-2025 были выбраны следующие игроки:

1. Томаш Полетин («Келоуна»)

2. Адам Бенак («Брантфорд»)

3. Егор Шилов («Викториявилль»)

4. Михал Прадель («Реджайна»)

5.Дарел Ульянскис («Флинт Файрбердс»)

6. Оливер Мурниекс («Сент-Джон»)

7. Даниэль Пекарж («Келоуна»)

8. Ондржей Румл («Оттава 67»)

9. Олег Кулебякин («Галифакс»)

10. Тобиаш Тврзник («Уэнатчи»)

...12. Алексей Власов («Викториявилль»)

...15. Никита Овчаров («Квебек Ремпартс»)

...17. Евгений Дубровцев («Норт-Бэй»)

...21. Иван Рябкин («Шарлоттаун»)

...27. Илья Колмаков («Шербрук»)

28. Андрей Молгачев («Калгари Хитмен»)

29. Артем Гончар («Садбери»)

...35. Никита Клепов («Сагино»)

...47. Андрей Гудин («Барри Кольтс»)

...49. Дмитрий Якуценак («Принс-Джордж»)

...59. Степан Коряченков («Свифт-Каррент»)

...69. Даниил Прохоров («Сарния»)

...73. Лев Гапонов («Гатино»)

... 85. Алексей Жуков («Ньюфаундленд»)

...96. Степан Шурыгин («Сагино»)

97. Глеб Семенов («Бе-Комо»)

...102. Андрей Бондарев («Ошава»)

103. Игнатий Шумилин («Викториявилль»)

...108. Адам Исраилов («Барри Кольтс»)

...115. Виталий Королюк («Валь-д′Ор»)

...119. Максим Соколовский («Лондон Найтс»)

... 122. Алексей Гребнев («Свифт-Каррент»)

...125. Иван Стефанишин («Валь-д′Ор»)

...140. Кузьма Воронин («Монктон»)

...163. Вадим Смирнов («Ошава»)

...181. Максим Дятчин («Калгари Хитмен»).