На импорт-драфте CHL выбрали рекордное количество россиян – 28
На драфте CHL команды юниорских лиг Квебека, Онтарио, а также Западной хоккейной лиги выбирают в свои команды игроков, выступающих не в США и Канаде.
В этом году «Келоуна» выбрала Томаша Полетина под 1-м номером. Всего на импорт-драфте-2025 были выбраны 142 игрока.
Чехия стала лидером по числу задрафтованных в этом году игроков (35, рекорд страны), Россия заняла второе место (28, рекорд).
17-летний Александр Карманов (172-й номер, «Брантфорд») при росте 214 см и весе 124 кг станет самым высоким игроком в CHL. Он стал первым игроком из Молдовы, выбранным на импорт-драфте. Отметим, что у Карманова также есть российское гражданство.
На импорт-драфте CHL-2025 были выбраны следующие игроки:
1. Томаш Полетин («Келоуна»)
2. Адам Бенак («Брантфорд»)
3. Егор Шилов («Викториявилль»)
4. Михал Прадель («Реджайна»)
5.Дарел Ульянскис («Флинт Файрбердс»)
6. Оливер Мурниекс («Сент-Джон»)
7. Даниэль Пекарж («Келоуна»)
8. Ондржей Румл («Оттава 67»)
9. Олег Кулебякин («Галифакс»)
10. Тобиаш Тврзник («Уэнатчи»)
...12. Алексей Власов («Викториявилль»)
...15. Никита Овчаров («Квебек Ремпартс»)
...17. Евгений Дубровцев («Норт-Бэй»)
...21. Иван Рябкин («Шарлоттаун»)
...27. Илья Колмаков («Шербрук»)
28. Андрей Молгачев («Калгари Хитмен»)
29. Артем Гончар («Садбери»)
...35. Никита Клепов («Сагино»)
...47. Андрей Гудин («Барри Кольтс»)
...49. Дмитрий Якуценак («Принс-Джордж»)
...59. Степан Коряченков («Свифт-Каррент»)
...69. Даниил Прохоров («Сарния»)
...73. Лев Гапонов («Гатино»)
... 85. Алексей Жуков («Ньюфаундленд»)
...96. Степан Шурыгин («Сагино»)
97. Глеб Семенов («Бе-Комо»)
...102. Андрей Бондарев («Ошава»)
103. Игнатий Шумилин («Викториявилль»)
...108. Адам Исраилов («Барри Кольтс»)
...115. Виталий Королюк («Валь-д′Ор»)
...119. Максим Соколовский («Лондон Найтс»)
... 122. Алексей Гребнев («Свифт-Каррент»)
...125. Иван Стефанишин («Валь-д′Ор»)
...140. Кузьма Воронин («Монктон»)
...163. Вадим Смирнов («Ошава»)
...181. Максим Дятчин («Калгари Хитмен»).