Крикунов об ОИ-2026: «Не исключаю, что наши хоккеисты еще смогут поехать, если Трамп надавит на МОК. Но нейтральный статус – это унижение, Россию не отменить. Санкции – происки гнилой Европы»

Владимир Крикунов высказался о ситуации с недопуском России на Олимпиаду-2026.

1 июля вратарь «Флориды» Сергей Бобровский заявил , что хотел бы сыграть на Олимпиаде с флагом и гимном России.

Ранее было подтверждено, что сборная Франции заменит команду России на Олимпиаде-2026.

«Все хоккеисты хотят попасть на Олимпиаду, карьера спортсмена коротка. У Бобровского все есть, нет только победы на Олимпийских играх. Он мог бы серьезно помочь нашей сборной на Олимпиаде, если бы нашу команду допустили.

Я не исключаю того, что наши хоккеисты еще смогут поехать на Игры в Италии, если Трамп надавит на Международный олимпийский комитет.

Если нашу сборную допустят в нейтральном статусе, конечно, наши ребята, и энхаэловцы в том числе, не откажутся ехать. И Бобровский тоже поедет. Но нейтральный статус – это унижение, конечно. Мы Россия, страну нашу не отменить. Санкции против российского спорта – это происки гнилой Европы», – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.