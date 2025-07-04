Инсайдер Боб Маккензи ушел с TSN и окончательно завершил карьеру

Боб Маккензи ушел с TSN и окончательно завершил карьеру.

«Мне будет 69 лет в августе. Несколько месяцев назад я решил, что сейчас самое время закончить карьеру, учитывая истечение моего контракта.

Если бы я был настроен продолжать освещать МЧМ, выпускать рейтинги драфта и т.д. на TSN, у меня, безусловно, была бы такая возможность. И я очень благодарен TSN за это», – написал инсайдер.

Напомним, Боб Маккензи завершил карьеру журналиста в августе 2020 года. При этом он остался экспертом на TSN и продолжил выпускать рейтинги молодых хоккеистов для драфта НХЛ.

Маккензи начал работать на TSN в 1986 году.