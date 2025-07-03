Элерс подписал контракт с «Каролиной» на 6 лет. Кэпхит – 8,5 млн долларов
Нападающий Николай Элерс стал игроком «Каролины».
Срок соглашения рассчитан на 6 лет. Зарплата составит 8,5 млн долларов в год в среднем.
Датчанин впервые за карьеру в НХЛ сменил клуб – с 2015 года он выступал за «Виннипег».
В минувшем сезоне Николай Элерс провел 69 игр в регулярном чемпионате НХЛ за «Джетс» и набрал 63 (24+39) очка. В плей-офф добавил 7 (5+2) баллов в 8 матчах.
За карьеру в регулярках у 9-го номера драфта-2014 674 матча и 520 (225+295) очков. В Кубке Стэнли – 45 игр и 21 (9+12) балл.
По условиям прошлого контракта средняя зарплата Элерса составляла 6 млн долларов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Каролины»
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