Дмитрий Рябыкин: «Ротенберг непредсказуем, от него всегда не знаешь, что ожидать. Если он грезит быть тренером, не удивлюсь, что через год или даже раньше мы увидим его тренером в «Динамо»

Дмитрий Рябыкин высказался о назначении Романа Ротенберга в «Динамо».

Московский клуб ранее сообщил, что экс-тренер СКА вошел в совет директоров бело-голубых. Перед ним «стоят задачи по развитию детско-юношеского и молодежного хоккея».

–​ Многие опасаются, что Роман Борисович не ограничится только менеджерскими функциями и будет метить на тренерский мостик «Динамо», стараясь потеснить или вообще убрать Алексея Кудашова от управления первой команды. Такое может произойти?

– Никогда не говори никогда! Понятно, что болельщики бело-голубых сильно переживают на этот счет, но я думаю, что руководители «Динамо » их не будут спрашивать – кого они хотят видеть у руля команды.

Я лично не общался с Романом Борисовичем и не знаю, чего он хочет вообще. Понятно, что он видит себя в нашем хоккее, но хочет ли он быть именно тренером? Или его больше прельщает менеджерская должность? Все здесь зависит от его желания и от того, что он хочет.

Если он грезит быть тренером, я не удивлюсь, что через год или даже раньше мы увидим его тренером в «Динамо». От него всегда не знаешь, что ожидать. Ротенберг непредсказуем в своих действиях и поступках.

Сколько слухов ходило после его отставки из СКА – где он окажется, во сколько клубов его отправляли? А он где в итоге оказался? – сказал бывший тренер «Авангарда» и «Витязя» Дмитрий Рябыкин .