Ковальчук о Бобровском: «Машина для побед. Я очень удивился, что ему не дали «Конн Смайт». Он просто красавец!»

Илья Ковальчук высоко оценил вклад Сергея Бобровского в победу «Флориды».

Клуб обыграл «Эдмонтон» в финале Кубка Стэнли.

– Как вам финал Кубка Стэнли? Кто вас порадовал?

– Меня восхитил Боб – Серега Бобровский. Он машина для побед. Просто красавец! Понятно, что по составу «Флорида» была посильнее «Эдмонтона ». Там же просто монолит, где все четыре звена могут выстрелить в любой момент. Что и происходило на протяжении всего плей-офф.

Там были ребята, которые решали в большинстве. Но и были матчи, когда «Флорида » проигрывала 0:2 в Торонто, но третье звено вытащило важную игру. А у «Эдмонтона» такой роскоши не было.

Понятно, что «Ойлерс» держатся на двух топ-парнях, Коннор Макдэвид – вообще феномен. Но тяжело играть против большой команды, которая много толкается и бежит в форчек.

Было видно, что «Флорида» сильнее. Так и получилось, что в начале финальной серии еще шла конкурентная борьба, были овертаймы. Но в пятом и шестом матчах «Флорида» раздавила «Эдмонтон» именно за счет физики.

– Если бы Бобровский выступал за «Эдмонтон», канадцы могли бы взять Кубок Стэнли?

– Если бы Боб выступал за «Торонто », то могли победить «Мэйпл Лифс». Так тяжело говорить. Но получается, где Боб – там победа.

– Бобровский – будущий член Зала хоккейной славы.

– Однозначно! С такой карьерой и с такой статистикой его примут в первый же заход. Я очень удивился, что ему не дали «Конн Смайт Трофи». Хотя Сэм Беннетт забил 15 голов, что не так часто бывает в плей-офф. Но если бы меня спросили, кто должен получить титул MVP, то это Боб, – сказал олимпийский чемпион Илья Ковальчук.