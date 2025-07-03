Генменеджер «Чикаго» о новом контракте с Бедардом: «Мы разговариваем. Он хочет остаться здесь надолго, и мы хотим этого, так что в этом есть обоюдное согласие»

Коннор Бедард и «Чикаго» начали переговоры о новом контракте.

Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Кайл Дэвидсон.

Бедард подписал 3-летний контракт новичка в 2023 году, срок соглашения рассчитан до конца сезона-2025/26.

1 июля первый номер драфта НХЛ-2023 получил право подписать новый контракт.

«Я, наверное, не хочу вдаваться в подробности, но мы разговариваем. Так что, я думаю, что это показатель открытости к обсуждению.

Он очень ясно выразил свои мысли в конце сезона и впоследствии в других интервью, что он предан «Чикаго» и хочет остаться здесь надолго, и мы, очевидно, хотим, чтобы он остался здесь надолго, так что в этом есть обоюдное согласие», – сказал генменеджер «Чикаго » Кайл Дэвидсон.