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Сергей Черкас: «Ротенберг сочетает в себе хорошего менеджера и хорошего тренера. Для «Динамо» это очень сильное приобретение»

Сергей Черкас прокомментировал назначение Романа Ротенберга в «Динамо».

Московский клуб ранее сообщил, что экс-тренер СКА вошел в совет директоров бело-голубых. Перед ним «стоят задачи по развитию детско-юношеского и молодежного хоккея».

«Мне кажется, что это очень удачное и хорошее приобретение для московского «Динамо», потому что Роман Ротенберг сочетает в себе хорошего менеджера и хорошего тренера.

Да, у него не получился последний сезон в СКА, но если взять его работу в целом, то результат был неплохой. Много молодых ребят играло. Плюс большое внимание уделял сборной команде, развитию молодежного хоккея.

Для московского «Динамо» это очень сильное приобретение», – сказал заслуженный тренер России, бывший вратарь СКА Сергей Черкас.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Vprognoze.ru
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