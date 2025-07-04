Монсон о Гашеке: «Он один из величайших вратарей в истории. Но его комментарии вредят хоккею. Спорт и политика – разные вещи, а он пытается их смешать»

Джефф Монсон считает, что комментарии Доминика Гашека вредят хоккею.

Ранее бывший голкипер сборной Чехии и клубов НХЛ раскритиковал лигу за фото и видео с чемпионского парада «Флориды». Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов приняли в нем участие, обернувшись в российские флаги.

«Как хоккейный болельщик, я всегда восхищался Домиником Гашеком . Он один из величайших вратарей в истории. Олимпийский чемпион в составе сборной Чехии, обладатель приза «Везины», признанный лучший вратарь НХЛ , член Зала хоккейной славы.

Но как представитель хоккейного сообщества, он должен быть более сдержан в своих высказываниях, потому что наносит вред спорту. Его комментарии вредят хоккею. Спорт и политика – разные вещи, а он пытается их смешать.

Я уважаю НХЛ за то, что лига дает возможность российским спортсменам – как и представителям других стран – участвовать в соревнованиях и получать признание за игру. НХЛ разделяет спорт и политику, и я уважаю ее за это.

В отличие от Международного олимпийского комитета, который наказывает российских спортсменов. В любом случае, спорт и политика не должны пересекаться», – заявил боец смешанных единоборств Джефф Монсон.