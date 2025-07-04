Бовилье и «Вашингтон» продлили контракт на 2 года, кэпхит – 2,75 млн долларов

Форвард Энтони Бовилье продолжит выступать за «Вашингтон ».

28-летний канадец подписал новый 2-летний контракт с «Кэпиталс» со средней зарплатой в размере 2,75 млн долларов.

По прежнему соглашению Бовилье зарабатывал 1,25 млн в год и 1 июля стал неограниченно свободным агентом.

В прошлом сезоне в 81 матче чемпионата НХЛ нападающий набрал 25 (15+10) очков за «Вашингтон» и «Питтсбург», откуда его выменяли в начале марта. В 10 играх плей-офф на его счету 6 (2+4) баллов за «Кэпс».