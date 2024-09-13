Якупов об игре с Дацюком: «Он подсказывал, где встать, куда лучше не лезть. Почти в каждом полете смотрели свои смены, временами мне было стыдно»

Наиль Якупов рассказал об игре с Павлом Дацюком.

Оба нападающих выступали за СКА в сезоне-2018/19. Тогда Якупов забросил рекордные для себя 23 шайбы в КХЛ.

– Дацюк разбирал с вами матчи?

– Подсказывал всегда, где встать, куда лезть лучше не надо.

А однажды в самолете ко мне подошел [Никита] Гусев и позвал на последние ряды. Садимся, там Павел Валерьевич. У Никиты в руках компьютер, и мы начинаем пересматривать игру! Я был в шоке.

Потом стали постоянно, почти в каждом полете, смотреть свои смены. Временами мне стыдно было. Они не пихали мне, но могли так посмотреть, мол, «ну куда ты тут поехал?» – сказал форвард «Куньлуня » Наиль Якупов .