Якупов об игре с Дацюком: «Он подсказывал, где встать, куда лучше не лезть. Почти в каждом полете смотрели свои смены, временами мне было стыдно»
Наиль Якупов рассказал об игре с Павлом Дацюком.
Оба нападающих выступали за СКА в сезоне-2018/19. Тогда Якупов забросил рекордные для себя 23 шайбы в КХЛ.
– Дацюк разбирал с вами матчи?
– Подсказывал всегда, где встать, куда лезть лучше не надо.
А однажды в самолете ко мне подошел [Никита] Гусев и позвал на последние ряды. Садимся, там Павел Валерьевич. У Никиты в руках компьютер, и мы начинаем пересматривать игру! Я был в шоке.
Потом стали постоянно, почти в каждом полете, смотреть свои смены. Временами мне стыдно было. Они не пихали мне, но могли так посмотреть, мол, «ну куда ты тут поехал?» – сказал форвард «Куньлуня» Наиль Якупов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
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