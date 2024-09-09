Коньков о Якупове: «Ожидал от него такой игры каждый год. По потенциалу он может быть лидером не только в КХЛ, но и в НХЛ»

Сергей Коньков высказался о результативной игре Наиля Якупова на старте сезона

Форвард «Куньлуня» забросил 3 шайбы в 3 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Я ожидал от него такой игры каждый год. По потенциалу он может быть лидером не только в КХЛ, но и в НХЛ, где мог бы проявить себя по полной программе.

Сейчас Наиль хорошо себя показывает, но мне кажется, что пока не до конца. Я очень рад тому, что у него получился такой старт. Желаю ему сохранить такое движение», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.

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