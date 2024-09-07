Якупов про 1+1 с «Адмиралом» и 2-ю победу «Куньлуня» в сезоне: «Вышли и сделали свою работу! 帶著勝利 С любовью, ваш огнедышащий дракон 🐉»

Наиль Якупов высказался о победе «Куньлуня» над «Адмиралом» (5:4 ОТ)

30-летний форвард набрал 2 (1+1) очка, в том числе отметившись результативной передачей в овертайме.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ у него 3 (2+1) балла в 2 играх.

Вышли и сделали свою работу! 帶著勝利 («С победой» в переводе с китайского – Спортс’‘). С любовью, ваш огнедышащий дракон 🐉» – написал Якупов в телеграм-канале.