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  • Якупов про 1+1 с «Адмиралом» и 2-ю победу «Куньлуня» в сезоне: «Вышли и сделали свою работу! 帶著勝利 С любовью, ваш огнедышащий дракон 🐉»
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Якупов про 1+1 с «Адмиралом» и 2-ю победу «Куньлуня» в сезоне: «Вышли и сделали свою работу! 帶著勝利 С любовью, ваш огнедышащий дракон 🐉»

Наиль Якупов высказался о победе «Куньлуня» над «Адмиралом» (5:4 ОТ)

30-летний форвард набрал 2 (1+1) очка, в том числе отметившись результативной передачей в овертайме. 

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ у него 3 (2+1) балла в 2 играх. 

Вышли и сделали свою работу! 帶著勝利 («С победой» в переводе с китайского – Спортс’‘). С любовью, ваш огнедышащий дракон 🐉» – написал Якупов в телеграм-канале. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Наиля Якупова
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