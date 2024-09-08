Якупов забил за «Куньлунь» во всех трех матчах сезона. Наиль – лучший снайпер КХЛ с 3 голами

Наиль Якупов продлил голевую серию до трех матчей

Нападающий «Куньлуня » забросил шайбу в первом периоде матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Северстали» (1:0, первый перерыв).

Таким образом, первый номер драфта НХЛ-2012 забил в каждом из трех первых матчей на старте сезона.

Наиль Якупов ранее отличился в играх с «Динамо» (3:1) и «Адмиралом» (5:4 ОТ).

Форвард возглавляет список лучших снайперов лиги с тремя голами. На его счету также есть одна результативная передача.

Якупов о дебютном голе за «Куньлунь»: «Огнедышащий дракон Наиль 🐉»