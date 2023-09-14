КХЛ распределит рекордные 603,9 млн рублей между клубами по итогам сезона-2022/23. Больше всех получат ЦСКА, СКА и «Ак Барс»
КХЛ распределит рекордные 603,9 млн рублей между клубами по итогам сезона-2022/23.
Практика распределения доходов между клубами была начата в сезоне-2014/15.
Всего между клубами Фонбет Чемпионата КХЛ по итогам сезона-2022/23 распределено 603 878 928 рублей с НДС, что является рекордной по общей сумме выплатой за 9 лет.
Базой формирования выплат являются доходы от продажи ТВ и беттинг-прав, а также отчисления от азартных игр.
Порядок распределения остался неизменным с сезона-2020/21. Наибольший вес при распределении имеет принцип принцип телевизионного спроса (40%, высокие доходы получили те клубы, чьи ТВ-права продаются дороже), по 30% приходится на принцип участия и спортивный принцип (15% участникам плей-офф, 7,5% победителю плей-офф, 4,5% участникам чемпионата, 3% финалисту Кубка Гагарина).
Наибольшую сумму вознаграждения по итогам чемпионата получит ЦСКА (56,8 млн рублей). В тройку также вошли СКА (46,97 млн) и «Ак Барс» (44,3 млн).
Меньше всех денег достанется «Куньлуню» (11,3 млн), «Сочи» (17,7 млн) и «Барысу» (18,7 млн).
Данные: официальный сайт КХЛ.
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