КХЛ распределит рекордные 603,9 млн рублей между клубами по итогам сезона-2022/23. Больше всех получат ЦСКА, СКА и «Ак Барс»

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КХЛ распределит рекордные 603,9 млн рублей между клубами по итогам сезона-2022/23.

Практика распределения доходов между клубами была начата в сезоне-2014/15.

Всего между клубами Фонбет Чемпионата КХЛ по итогам сезона-2022/23 распределено 603 878 928 рублей с НДС, что является рекордной по общей сумме выплатой за 9 лет.

Базой формирования выплат являются доходы от продажи ТВ и беттинг-прав, а также отчисления от азартных игр.

Порядок распределения остался неизменным с сезона-2020/21. Наибольший вес при распределении имеет принцип принцип телевизионного спроса (40%, высокие доходы получили те клубы, чьи ТВ-права продаются дороже), по 30% приходится на принцип участия и спортивный принцип (15% участникам плей-офф, 7,5% победителю плей-офф, 4,5% участникам чемпионата, 3% финалисту Кубка Гагарина).

Наибольшую сумму вознаграждения по итогам чемпионата получит ЦСКА (56,8 млн рублей). В тройку также вошли СКА (46,97 млн) и «Ак Барс» (44,3 млн). 

Меньше всех денег достанется «Куньлуню» (11,3 млн), «Сочи» (17,7 млн) и «Барысу» (18,7 млн). 

Данные: официальный сайт КХЛ

25 комментариев

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Rudenzik
Как раз выплатят зарплату за год одному игроку
+7
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Сергей Лысцов
А Сибирь Новосибирск сколько?
+3
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+3
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Серый
Ответ Сергей Таран
собрали миллионеров, не ужели не понятно не любят таких как ак барс только из за этого
Ак Барс не любят не из-за этого, а за то, что казанцы постоянно доставляют боль ниже поясницы преимущественно восточным клубам. Да и самый богатый игрок лиги играет вроде как у вас.
+3
0
+3
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Максон121
Самым нуждающимся больше всех,все логично
+3
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Mortimer1
Ответ Розе Ротенбергино
У этой тройки и так денег много, почему не сделать наоборот???
Вы решили устроить борьбу за последнее место? Кто сольет больше всего матчей чтобы получить больше денег?)
+2
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Розе Ротенбергино
У этой тройки и так денег много, почему не сделать наоборот???
+2
0
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Ярик01
Ответ Rudenzik
Как раз выплатят зарплату за год одному игроку
Часто годовая зарплата повыше. Одного игрока.
+2
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Розе Ротенбергино
Ответ Mortimer1
Вы решили устроить борьбу за последнее место? Кто сольет больше всего матчей чтобы получить больше денег?)
Ну вы же сами понимаете, что такого не будет) Условной Ладе такие деньги не помешают. А большие клубы и так уже обходят этот потолок зарплат.
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Анатолий Растопченко
ЦСКА то за что такие бабки отвалили - у них и посещаемость небольшая, да и Роснефть вроде спонсирует неплохо. Лучше бы на развитие детского хоккея запустили бы эти денежки, окупилось бы однозначно.
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filippa
прпвильнл. богатым больше, а бедным меньше все как в стране !
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viktorpavlov70
Ну да. Им нужнее.
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Sever12
мёртвому припарка, эти распределения, особенно богатым командам у них и так всё хорошо с финансами да и бедным это слёзы, лучше бы куда на развитие инфраструктуры пускали, помогали командам где слабо она развита, кнтралируя при этом траты, хотя у нас всё растащат какая нахер инфраструктура...
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Sergeev55
гроши распределяют! как смешно 😆😆
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ЧакЧак
Давольнооо...хватиттт.....аааааа
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Магомед Саид Амирханов
И всё! Ребята наслаждайтесь!
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Серый
Ответ Сергей Таран
так он пользу приносит, а не делает вид как ваши Дима и вадик
Что-то не вижу Володьку даже в топ-30. Бесполезные Шипачев и Яшкин там
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Евгений Штейнер
Ответ Сергей Лысцов
А Сибирь Новосибирск сколько?
опубл, бедным не хватает
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Rudenzik
Ответ Сергей Лысцов
А Сибирь Новосибирск сколько?
25 млн
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krasno-siniyman
Ответ viktorpavlov70
Ну да. Им нужнее.
Играйте в финале конфы, получайте больше
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Sobachkin
ну и чего тут смотреть
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