КХЛ распределит рекордные 603,9 млн рублей между клубами по итогам сезона-2022/23. Больше всех получат ЦСКА, СКА и «Ак Барс»

КХЛ распределит рекордные 603,9 млн рублей между клубами по итогам сезона-2022/23.

Практика распределения доходов между клубами была начата в сезоне-2014/15.

Всего между клубами Фонбет Чемпионата КХЛ по итогам сезона-2022/23 распределено 603 878 928 рублей с НДС, что является рекордной по общей сумме выплатой за 9 лет.

Базой формирования выплат являются доходы от продажи ТВ и беттинг-прав, а также отчисления от азартных игр.

Порядок распределения остался неизменным с сезона-2020/21. Наибольший вес при распределении имеет принцип принцип телевизионного спроса (40%, высокие доходы получили те клубы, чьи ТВ-права продаются дороже), по 30% приходится на принцип участия и спортивный принцип (15% участникам плей-офф, 7,5% победителю плей-офф, 4,5% участникам чемпионата, 3% финалисту Кубка Гагарина).

Наибольшую сумму вознаграждения по итогам чемпионата получит (56,8 млн рублей). В тройку также вошли СКА (46,97 млн) и « » (44,3 млн).

Меньше всех денег достанется «Куньлуню» (11,3 млн), « » (17,7 млн) и « » (18,7 млн).

Данные: официальный сайт .