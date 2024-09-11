Есмантович о потолке зарплат в КХЛ: «Повышать сейчас не время. В будущем сезоне этого не будет»

Игорь Есмантович заявил, что в КХЛ не планируют повышать потолок зарплат.

Потолок зарплат в Фонбет Чемпионате КХЛ составляет 900 миллионов рублей, пол – 450 миллионов рублей.

«Моя позиция не изменилась, сейчас не время повышать потолок. В рамках действующей стратегии в будущем сезоне потолок поднят не будет», – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.