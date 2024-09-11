Есмантович о потолке зарплат в КХЛ: «Повышать сейчас не время. В будущем сезоне этого не будет»
Игорь Есмантович заявил, что в КХЛ не планируют повышать потолок зарплат.
Потолок зарплат в Фонбет Чемпионате КХЛ составляет 900 миллионов рублей, пол – 450 миллионов рублей.
«Моя позиция не изменилась, сейчас не время повышать потолок. В рамках действующей стратегии в будущем сезоне потолок поднят не будет», – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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