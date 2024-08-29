Есмантович о начислении очков в овертайме: «К правилу подстроимся. Ничто не мешает тренеру снять вратаря, везение нужно заслужить, Воробьев обязательно попробует»

Игорь Есмантович высказался о новом правиле начисления очков в овертаймах.

– Что вы думаете о новом правиле игры, по которому команда, снявшая в овертайме вратаря и пропустившая в пустые, получит 0 очков, учитывая, что ЦСКА первым начал практиковать снятия вратаря в овертайме?

– Я не вижу тут никаких плохих позывов с точки зрения развития правил, потому что одна ответственность снимается, другая увеличивается. Это как сосуд. Главный вопрос не к нам, а к зрителям – насколько им будет интересно.

Статистику довольных и недовольных по другому элементу мы знаем. Давайте теперь посмотрим статистику по этому нововведению. Существуют социальные опросы, мнения специалистов. Поэтому давайте подождем.

Мы к этому правилу подстроимся, отнесемся с уважением. Ничего не мешает тренеру снять вратаря, просто встает вопрос ответственности, но есть такое хорошее спортивное мнение, что везение нужно заслужить. Чутье каждого главного тренера, который будет принимать то или иное решение, будет сопутствовать ему, только он должен чувствовать и понимать ситуацию.

Также может существовать сложная ситуация в турнирной таблице. Будет ряд факторов, которые нужно будет учитывать нашему новому главному тренеру Илье Воробьеву, чтобы воплощать идеи в жизнь. В этом нововведении не вижу ничего такого, потому что это нормальный элемент развития игры.

– Как думаете, часто ли Илья Воробьев будет снимать вратаря в овертайме?

– Думаю, что он обязательно попробует. А как будет на самом деле, посмотрим, – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.