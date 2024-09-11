Есмантович о разделении ФХР и КХЛ: «Для ЦСКА это хорошо, с точки зрения всего остального – посмотрим»
Игорь Есмантович прокомментировал разделение ФХР и КХЛ.
Сегодня стал известен состав совета директоров КХЛ на сезон-2024/25. Из него вышли представители ФХР Дмитрий Курбатов и Аркадий Ротенберг.
«Обсудили итоги сезона. Очень приличные финансовые итоги лига показала. Лига развивается в той стратегии, которую утверждает совет директоров. Есть положительная динамика финансовой составляющей лиги, приятно на это смотреть.
Понимаем, что у нас произошло разделение ФХР и КХЛ. С точки зрения ЦСКА это хорошо, с точки зрения всего остального – посмотрим», – сказал президент московского клуба.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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