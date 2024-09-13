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  • Кузнецов о 1-м домашнем матче за СКА: «Не ожидал, что болельщики так полюбят. Их помощь и поддержка людей закрывают многие переживания»
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Кузнецов о 1-м домашнем матче за СКА: «Не ожидал, что болельщики так полюбят. Их помощь и поддержка людей закрывают многие переживания»

Евгений Кузнецов высказался о первом домашнем матче за СКА.

Клуб из Санкт-Петербурга с форвардом в составе уступил «Трактору» (0:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

«Волнительно было, особенно когда вышел [на лед]. Наверное, не ожидал, что петербургские болельщики так полюбят. Это большой аванс, теперь нужно будет оправдывать.

Для меня это было тяжелое решение [о переходе], поэтому помощь болельщиков и поддержка людей закрывают многие переживания и моменты, которые есть. Для меня это важно», – сказал Кузнецов

Кузнецов против «Трактора»: уже не капитан, новые партнеры и нервы-нервы

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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logoТрактор
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logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
logoМатч ТВ
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