Евгений Кузнецов: «Хотим со СКА брать Кубки Гагарина. За нами победы – для города и для наших замечательных фанатов»

Теги СКА болельщики КХЛ Кубок Гагарина Евгений Кузнецов Ледовый дворец (Санкт-Петербург) Матч ТВ Хоккей

Евгений Кузнецов поделился планами СКА на ближайшие сезоны.

Российский форвард подписал с клубом из Санкт-Петербурга контракт на 4 года. Вчера прошла презентация игрока на домашней арене СКА.

«Когда я перешел в СКА, то знал, что 22 августа состоится моя презентация. Но я не ожидал, что это будет с таким размахом.

Аншлаг в Ледовом дворце! И все пришли меня поприветствовать в новой команде. Это не только праздник, но и большое доверие, которое я постараюсь оправдать.

За нами победы, мы хотим со СКА брать Кубки Гагарина. Для этого города и для наших замечательных фанатов», – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов.

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28 комментариев
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Женя, верим. Вылет в первом раунде, Жень. Ждём
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+60
при все уважении, Кузнецов - совсем не такая глыба как Коваленко или Морозов, вокруг которых строились чемпионские команды.
птенчик, он и есть птенчик.
надеюсь, вместе с РР они исполнят лебединую песню и синхронно отправятся в родные пенаты после отлёта во втором раунде от Трактора🥸
+25
-2
+23
Ответ chto s licom?
Женя, верим. Вылет в первом раунде, Жень. Ждём
Ну первый возможно пройдут, а дальше Автомобилист)))
+17
0
+17
Господи, Кузнецов такую ахинею вряд ли мог написать, а вот его финско-поданный кент вполне
+17
-1
+16
Какие то мерзковатые высказывания у него в последнее время.
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🤮🤮🤮
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Обычная история. Вагон денег,ноль мозгов
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А где слова: Я всегда мечтал играть только в ска ? Тренироваться у самого лучшего в мире тренера? Видимо не все выучил
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Перебор Кузнецова.
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Рома покусал, теперь такие интервью - неизбежность...
+3
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А почему не поблагодарил Газпром (мечты сбываются) и лично Алексея Борисовича Миллера ? 🤔
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Последняя и истинная возможность большой победы осталась навсегда в Роли.
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Оптимально если не выйдут в плов, но и в первом раунде отлететь тоже будет песня.
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А мы не хотим
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Какие то мерзковатые высказывания у него в последнее время.
Есть у него один «наставник»…соответствующий.
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"Хотим брать Кубки Гагарина для СКА и для наших замечательных фанатов".

От в Челябинске порадовались.
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Ответ chto s licom?
Женя, верим. Вылет в первом раунде, Жень. Ждём
никто не уверен, что выберет именно ту дорожку
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твои слова когда получил свежеотпечатанный цитатник ёзе !!!!!!!
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За Родину! За Сталина!
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Ответ Сергей Галынский
А почему не поблагодарил Газпром (мечты сбываются) и лично Алексея Борисовича Миллера ? 🤔
всё будет но чут-чуть попозже
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Ответ catcher69
так вам и нада !!!!!!
Кому вам?)) Ты о чём?!) я о том, что Кузя не в курсе походу куда пришёл и через год его скорее всего ожидают "интересные" перемены с переобуванием и цирковыми номерами от сумасшедшего мальчика Марино...
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Хотеть не вредно. Вредно не хотеть.
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Вот интересно, если Йозе опять будет чудить с составом весь сезон (без если) и опять не возьмёт КГ, снова всю команду разгонит и будет всем говорить, что это игроки плохие? Система работает (какая блины система, я уже в ней за эти годы не то что бы запутался, а "ржу не могу"), он как тренер (я не называл его тренером ибо он им не является и массовое помутнение рассудка некоторых хоккейных личностей поддерживать не буду) делает больше всех стране, а они вот всё ему портят?
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Кубки Гагарина?
Кубок 🏆 он один, а взять его можно сколько угодно раз, если конечно тренер адекватный и игроки команды грамотные
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Ваш потолок - второй раунд ПО. Дальше на выход.
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Не знаааааю,..справишься ты с этим?
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Ответ Валерий Рзянин
Вот интересно, если Йозе опять будет чудить с составом весь сезон (без если) и опять не возьмёт КГ, снова всю команду разгонит и будет всем говорить, что это игроки плохие? Система работает (какая блины система, я уже в ней за эти годы не то что бы запутался, а "ржу не могу"), он как тренер (я не называл его тренером ибо он им не является и массовое помутнение рассудка некоторых хоккейных личностей поддерживать не буду) делает больше всех стране, а они вот всё ему портят?
так вам и нада !!!!!!
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