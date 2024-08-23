Евгений Кузнецов: «Хотим со СКА брать Кубки Гагарина. За нами победы – для города и для наших замечательных фанатов»

Евгений Кузнецов поделился планами СКА на ближайшие сезоны.

Российский форвард подписал с клубом из Санкт-Петербурга контракт на 4 года. Вчера прошла презентация игрока на домашней арене СКА.

«Когда я перешел в СКА, то знал, что 22 августа состоится моя презентация. Но я не ожидал, что это будет с таким размахом.

Аншлаг в Ледовом дворце! И все пришли меня поприветствовать в новой команде. Это не только праздник, но и большое доверие, которое я постараюсь оправдать.

За нами победы, мы хотим со СКА брать Кубки Гагарина. Для этого города и для наших замечательных фанатов», – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов.

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