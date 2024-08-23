Евгений Кузнецов: «Хотим со СКА брать Кубки Гагарина. За нами победы – для города и для наших замечательных фанатов»
Евгений Кузнецов поделился планами СКА на ближайшие сезоны.
Российский форвард подписал с клубом из Санкт-Петербурга контракт на 4 года. Вчера прошла презентация игрока на домашней арене СКА.
«Когда я перешел в СКА, то знал, что 22 августа состоится моя презентация. Но я не ожидал, что это будет с таким размахом.
Аншлаг в Ледовом дворце! И все пришли меня поприветствовать в новой команде. Это не только праздник, но и большое доверие, которое я постараюсь оправдать.
За нами победы, мы хотим со СКА брать Кубки Гагарина. Для этого города и для наших замечательных фанатов», – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов.
СКА громко презентовал Кузнецова. Только все внимание забрал на себя Ротенберг
птенчик, он и есть птенчик.
надеюсь, вместе с РР они исполнят лебединую песню и синхронно отправятся в родные пенаты после отлёта во втором раунде от Трактора🥸
От в Челябинске порадовались.
Кубок 🏆 он один, а взять его можно сколько угодно раз, если конечно тренер адекватный и игроки команды грамотные